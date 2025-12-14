Video
Tránh người đi bộ sang đường, xe máy va chạm với ô tô cùng chiều

Người đàn ông đi bộ sang đường ngay trước mũi xe, buộc người đi xe máy phải đánh lái tránh, dẫn đến va quệt với ô tô cùng chiều và ngã xuống đường.
