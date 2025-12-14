Nổi bật tuần qua: Thót tim khoảnh khắc tàu kịp dừng tránh ô tô bị mắc kẹt

Thót tim khoảnh khắc tàu hỏa dừng kịp thời để tránh ô tô bị mắc kẹt

Không hiểu vì lý do gì, chiếc ô tô lại bị mắc kẹt ngay giữa đường sắt, tại đoạn đường ngang dân sinh. May mắn lái tàu đã kịp thời phát hiện tình huống, cho tàu dừng lại kịp thời trước khi xảy ra va chạm.

Thót tim khoảnh khắc tàu hỏa dừng kịp thời để tránh ô tô bị mắc kẹt (Video: Cộng đồng đường sắt).

Chủ xe phản ứng nhanh, cứu ô tô trôi tự do ra đường đông

Chủ nhân chiếc Toyota Vios dừng xe mà quên không kéo phanh tay, khiến chiếc ô tô trôi tự do ra đường đang có đông phương tiện qua lại. Khi phát hiện sự việc, người này đã lập tức lao theo để dừng chiếc xe lại, trước khi xe trôi ra đường có đông phương tiện đang qua lại có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Chủ xe phản ứng nhanh, cứu ô tô trôi tự do ra đường đông (Video: Otofun).

Ô tô đi ngược chiều còn thể hiện thái độ với xe đi đúng làn

Tài xế chiếc ô tô lấn sang làn ngược chiều để vượt lên đoạn đường bị ùn tắc, khi gặp xe đang đi đúng làn, người này còn thể hiện thái độ trước khi quay trở về làn đường của mình.

Ô tô đi ngược chiều còn thể hiện thái độ với xe đi đúng làn (Video: Otosaigon).

Shipper không làm chủ tốc độ, đâm mạnh vào đuôi ô tô

Nam shipper điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn nên đã không kịp xử lý và đâm mạnh vào ô tô phía trước khi chiếc xe giảm tốc độ.

Shipper không làm chủ tốc độ, đâm mạnh vào đuôi ô tô (Video: OFFB).

Cô gái buông 2 tay để vái lạy khi đang chạy xe máy

Đang chạy xe máy chở theo một người khác, cô gái bất ngờ buông cả 2 tay để thực hiện động tác vái lạy. Hành động của cô gái được một người đi cùng ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định sự việc xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Lái Thiêu (TPHCM). Lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định được danh tính cô gái điều khiển phương tiện và mời đến làm việc.

Với hành vi vi phạm này, lực lượng chức năng đã tịch thu phương tiện, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của cô gái trong 24 tháng.

Cô gái buông 2 tay để vái lạy khi đang chạy xe máy (Video: Otofun).

Người phụ nữ gặp nạn vì cố gắng lao xe máy vượt qua rào chắn

Không hiểu vì lý do gì, người phụ nữ vẫn cố gắng điều khiển xe máy vượt qua rào chắn dù thanh chắn vẫn chưa được nâng lên. Hậu quả, người này vừa bị ngã xe, vừa làm hỏng thanh chắn.

Người phụ nữ gặp nạn vì cố gắng lao xe máy vượt qua rào chắn (Video: Văn hóa giao thông).

Tránh người đi bộ sang đường, xe máy va chạm với ô tô cùng chiều

Người đàn ông đi bộ sang đường ngay trước mũi xe, buộc người đi xe máy phải đánh lái tránh, dẫn đến va quệt với ô tô cùng chiều và ngã xuống đường.

Nhiều ý kiến cho rằng người đi xe máy cũng có phần lỗi trong tình huống này vì đã đánh lái mà không quan sát. Nếu người đi xe máy giảm tốc độ để tránh người đi bộ, va chạm đã không xảy ra.

Tránh người đi bộ sang đường, xe máy va chạm với ô tô cùng chiều (Video: Camera giao thông).

Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Người đi xe máy sau khi chuyển hướng đã bị một chiếc xe bán tải chạy cắt mặt tông ngã xuống đường.

Nhiều ý kiến cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về người đi xe máy vì chuyển hướng nhưng không nhường đường cho phương tiện đi thẳng. Dù vậy, không ít ý kiến lại cho rằng lỗi thuộc về tài xế chiếc bán tải vì không giảm tốc độ khi có xe đang chuyển hướng.

Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi (Video: Giao thông văn minh).

Hai thanh niên gây tai nạn vì vượt đèn đỏ tốc độ cao

Hai thanh niên chở nhau bằng xe máy, đều không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ với tốc độ cao đã đâm ngang hông một chiếc xe ba gác đang đi đúng luật, dẫn đến tai nạn.

Hai thanh niên gây tai nạn vì vượt đèn đỏ tốc độ cao (Video: Văn hóa giao thông).

Ô tô lao ra khỏi đường, nghi vì mất lái khi vào cua tốc độ cao

Camera hành trình trên chiếc ô tô gặp nạn cho thấy chiếc xe khi vào cua đã bất ngờ bị mất lái, lao ra khỏi đường. Dường như tài xế chiếc ô tô đã không làm chủ được tay lái khi vào cua ở tốc độ cao, dẫn đến tai nạn.