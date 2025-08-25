Video
Tránh một xe máy sang đường, ô tô tải đâm trực diện xe máy khác

Không giảm tốc độ khi gần đến đoạn giao cắt, ô tô tải đã không thể xử lý tình huống bất ngờ, đâm thẳng vào một người đi xe máy.
