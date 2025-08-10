Video
Trăn trả giá đắt vì tấn công cầy mangut vằn non

Đoạn video được một nhân chứng ghi lại tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, cho thấy một con trăn đang bị cả đàn cầy mangut vằn bao vây và tấn công dữ dội.
