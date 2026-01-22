Video
Trấn Thành: "Tôi chọn diễn viên chứ không chọn đời tư của họ"

Đạo diễn Trấn Thành chia sẻ về dự án phim mới "Thỏ ơi!" - tác phẩm quy tụ dàn ca sĩ, diễn viên trẻ như LyLy, Pháo, Quốc Anh...
