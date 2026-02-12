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Trấn Thành nói về phim 18+ sắp ra mắt dịp Tết Bính Ngọ

Chiều 12/2, ê-kíp phim "Thỏ ơi" có buổi chiếu ra mắt tại TPHCM, thu hút sự chú ý của khán giả.
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