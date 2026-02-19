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Trấn Thành: “Hari Won không ghen khi tôi đóng cùng Pháo”

Trong Showbiz 8, Trấn Thành chia sẻ hậu trường phim “Thỏ ơi”, mối quan hệ cùng rapper Pháo, quan điểm làm phim và đường đua phim Tết.
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