Trăn gấm cỡ lớn, dài hơn 5m nuốt chửng chó nhà

Một cá thể trăn gấm dài 5,2m đã trườn vào làng ăn thịt một con chó nhà nên bị người dân đuổi đi.
