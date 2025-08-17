Video
Trận đấu võ tự do giữa con người và robot

Một trận đấu võ tự do giữa con người và robot hình người đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2025, diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc.
