Trăn cỡ lớn vào nhà ăn thịt mèo cưng của gia đình

Một người phụ nữ sống tại Thái Lan đã rất hốt hoảng khi phát hiện một con trăn cỡ lớn trườn vào nhà và ăn thịt mèo cưng của mình.
