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Trạm bơm dầu Nga bốc cháy trong trận tập kích

Trạm bơm dầu quan trọng ở Nga bốc cháy trong trận tập kích của Ukraine vào lãnh thổ nước láng giềng.
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