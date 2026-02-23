Lãnh thổ Nga bị tập kích dồn dập, trạm dầu cháy lớn

Đám cháy tại trạm bơm dầu Kaleikino sau trận tập kích vào ngày 23/2 (Ảnh: Kyiv Post).

Người dân tại các khu vực trên lãnh thổ Nga đã ghi nhận một loạt vụ nổ xảy ra vào đêm 22/2. Các kênh truyền thông và các quan chức xác nhận một số vụ nổ nhắm vào các cơ sở dầu khí và điện lực của Nga.

Các cơ sở này bao gồm một trạm biến áp ở vùng Belgorod giáp biên giới Ukraine và một trạm bơm dầu ở Cộng hòa Tatarstan.

Vào tối 22/2, Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, xác nhận một cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Belgorod.

“Suốt cả ngày, lực lượng phòng không, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ và Vệ binh Quốc gia Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa, cũng như một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào Belgorod và toàn bộ khu vực biên giới!”, Thống đốc Gladkov thông báo.

Vào đêm 22/2, Thống đốc Gladkov đã báo cáo "thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng năng lượng", đồng thời cho biết mức độ thiệt hại đầy đủ sẽ được đánh giá vào ngày 23/2.

Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga, trích dẫn các báo cáo địa phương, đã chia sẻ đoạn video về các vụ nổ, cáo buộc Ukraine tấn công trạm biến áp điện Frunzenskaya.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn được 15 máy bay không người lái hướng đến vùng Belgorod trong khoảng thời gian 20-23h ngày 22/2.

Người dân địa phương cũng báo cáo về các vụ nổ ở Almetyevsk, một thành phố thuộc vùng Tatarstan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.100km.

Astra, trích dẫn các báo cáo địa phương, cho biết các vụ cháy và nổ đã xảy ra vào sáng nay 23/2.

Trạm bơm dầu Nga bốc cháy trong trận tập kích (Nguồn: Pravda)

Trong một video khác được Astra chia sẻ, một quả cầu lửa được nhìn thấy bốc lên trên cao, trong khi hiện trường tiếp tục xuất hiện những đám khói đen dày đặc cho tới khi trời sáng.

Các nhà phân tích nguồn mở từ Astra khẳng định vụ tấn công xảy ra tại trạm bơm dầu Kaleikino gần Almetyevsk.

“Vào rạng sáng 23/2, cư dân Almetyevsk, Tatarstan, đã báo cáo nhiều vụ nổ và hỏa hoạn. Theo phân tích của chúng tôi, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một trạm bơm dầu nằm gần làng Kaleikino ở Almetyevsk, Tatarstan”, nguồn tin cho biết.

“Cơ sở này thuộc sở hữu và vận hành bởi Transneft-Prikamye JSC, một chi nhánh khu vực của Transneft PJSC”, Astra cho biết thêm, đề cập đến tập đoàn đường ống dẫn dầu Nga, Transneft.

Trạm bơm dầu bị tấn công này là “một trong những trạm bơm dầu khởi điểm quan trọng… nơi dầu chảy vào đường ống Druzhba nổi tiếng”.

Trạm Kaleikino là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của hệ thống năng lượng Nga. Đây là nơi dầu từ các khu vực khác nhau, bao gồm Tây Siberia và vùng Volga, được pha trộn trước khi xuất khẩu. Trạm này duy trì áp suất và dòng chảy liên tục của dầu thô vào đường ống Druzhba và cũng cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở Tatarstan.

Thiệt hại đối với cơ sở này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dầu khí của Nga. Doanh thu từ dầu khí chiếm phần quan trọng trong ngân sách Nga, được dùng để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trạm Kaleikino là điểm khởi đầu trong chuỗi cung ứng năng lượng cho thị trường châu Âu.

Vào tháng 9/2025, Transneft đã cảnh báo về việc giảm sản lượng sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu quan trọng của Nga.

Ukraine trong thời gian qua đã tuyên bố tập kích vào cơ sở năng lượng Nga nhằm đáp trả các đợt tấn công dồn dập của Moscow vào mục tiêu của phía Kiev. Ukraine tin rằng các nhà máy năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp vì chúng giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự.