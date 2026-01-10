Video
video cùng chủ đề

Trâm Anh: "Tôi cân nhắc đóng cảnh nóng vì nghĩ đến gia đình"

Trong Showbiz 8, diễn viên Trâm Anh chia sẻ những dấu ấn sự nghiệp năm qua, hình mẫu bạn trai lý tưởng và tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh.
Đọc thêm : "Nữ tiếp viên gợi cảm" Trâm Anh: Tôi thích bạn trai lớn hơn nhiều tuổi