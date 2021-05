Trailer phim Lý trí và tình cảm

Sense and Sensibility là một bộ phim Anh-Mỹ quay năm 1995, do Lý An đạo diễn. Phim dựa trên tiểu thuyết Lý trí và tình cảm của Jane Austen. Phim phát hành tại Mỹ vào tháng 12/1995 và trở thành hiện tượng phòng vé. Bộ phim chỉ mất 16 triệu đô la chi phí sản xuất nhưng thu về gần 140 triệu đô la doanh thu phòng vé.