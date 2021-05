Trailer phim “Live and Let Die” (Sống và hãy chết - 1973)

Roger Moore là nam tài tử thứ 3 trong lịch sử điện ảnh đảm nhận vai James Bond, với tổng cộng 7 tập phim tham gia diễn xuất trong vòng 12 năm, bắt đầu từ “Live and Let Die” (Sống và hãy chết - 1973) cho tới “A View To A Kill” (Cảnh tượng chết chóc - 1985).