Trailer phim “A Hard Day’s Night” (1964)

Trong khía cạnh điện ảnh của The Beatles, họ tham gia vào 5 dự án phim thực thụ, trong đó, “A Hard Day’s Night” (1964) và “Help!” (1965) - hai bộ phim do đạo diễn Richard Lester dàn dựng - được đánh giá cao nhất. Đây là hai bộ phim đầu tiên mà The Beatles cùng nhau tham gia diễn xuất.