Video
video cùng chuyên mục

Trailer Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ được tổ chức ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Đọc thêm : Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ diễn ra trang trọng