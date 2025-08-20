Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ diễn ra trang trọng

Chiều 19/8, tại trụ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL), ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Hải Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị đã khẩn trương, chủ động triển khai nhiều phần việc quan trọng phục vụ lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình chỉ đạo tại cuộc họp chiều 19/8 (Ảnh: Báo Văn hóa).

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng cả nội dung và hình thức tổ chức để tạo dấu ấn sâu đậm, khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp của ngành Văn hóa vào sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị các đơn vị trong bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện phim tài liệu phát tại lễ kỷ niệm.

Đối với chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL yêu cầu chương trình cần được dàn dựng công phu, bảo đảm tính trang trọng, ý nghĩa lịch sử, đồng thời có chiều sâu nghệ thuật, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) là dấu mốc quan trọng để ôn lại lịch sử hình thành, phát triển, nhìn lại những thành tựu, dấu ấn của toàn ngành Văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng cũng như hành trình phát triển của dân tộc.

Hướng tới dịp kỷ niệm quan trọng, toàn ngành trong thời gian qua đã tổ chức nhiều đợt thi đua, hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo gặp mặt thế hệ cán bộ. Ngoài ra, toàn ngành cũng chủ trì, tham mưu tổ chức, tham gia các sự kiện cấp quốc gia hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ diễn ra vào sáng 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.