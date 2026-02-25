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Trailer của bộ phim "Bước chân vào đời"

Phim "Bước chân vào đời" do Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Quỳnh Kool, Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Ngọc Thủy..., đang chiếu trên sóng VTV.
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