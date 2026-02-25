Trang phục gây tranh cãi của Quỳnh Kool ở phim giờ vàng

Ngay tập đầu lên sóng tối 23/2, Bước chân vào đời đã tạo ra luồng tranh luận trái chiều xoay quanh trang phục của nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận. Chỉ với áo sơ mi trắng kết hợp quần jeans xanh khi đứng lớp, nữ diễn viên bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Diễn viên Quỳnh Kool vào vai cô giáo trong phim "Bước chân vào đời", tuy nhiên trang phục của cô đang gây nên tranh cãi (Ảnh: VTV).

Theo bối cảnh phim, Thương tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm và vừa được nhận làm giáo viên hợp đồng.

Trong cảnh lên lớp đầu tiên, cô xuất hiện với áo sơ mi sơ vin phía trước, buông nhẹ phía sau, phối cùng quần bò xanh. Tạo hình trẻ trung, năng động này được một bộ phận khán giả đánh giá là phù hợp với hình ảnh cô giáo Gen Z hiện đại, gần gũi với học sinh. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng đây là lựa chọn thiếu chuẩn mực trong môi trường sư phạm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng dù Quỳnh Kool thể hiện vai diễn khá tròn trịa, nhưng trang phục quần jeans khi đứng lớp lại tạo cảm giác thiếu nghiêm túc.

Một số khán giả nhận định nếu nhân vật mặc quần tây, sơ mi theo phong cách chỉn chu hơn hoặc thậm chí diện áo dài, hình ảnh cô giáo sẽ chuẩn mực và chững chạc hơn.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng, bộ trang phục này nếu đặt ngoài bối cảnh ngành giáo dục thì hoàn toàn phù hợp, năng động và hiện đại. Tuy nhiên, khán giả đã quen với hình ảnh nhà giáo gắn liền với sự chỉn chu, kín đáo và nghiêm cẩn.

Trả lời phóng viên Dân trí, một giáo viên trường cấp 3 tại Hà Nội cho biết, đa số các trường phổ thông công lập không khuyến khích giáo viên mặc quần jeans khi đứng lớp, mà thường yêu cầu giáo viên mặc quần vải, hoặc váy dáng dài. Ở các trường tư, quy định về trang phục thoải mái hơn nhưng cũng có những tiêu chuẩn nhất định.

Khán giả cho rằng, có thể ê-kíp muốn xây dựng hình ảnh một giáo viên trẻ trung, gần gũi, phù hợp tinh thần bộ phim về những người trẻ “bước vào đời” với nhiều chông chênh. Song khi đặt trong bối cảnh môi trường sư phạm vốn đề cao sự chuẩn mực, lựa chọn này dễ tạo cảm giác thiếu chỉn chu, từ đó trở thành điểm gây tranh cãi ngay tập mở màn.

Trailer của bộ phim "Bước chân vào đời" (Video: VTV).

Đáng chú ý, chi tiết phục trang phần nào đã làm lu mờ nỗ lực diễn xuất của Quỳnh Kool. Sau gần một thập kỷ diễn xuất, nữ diễn viên được đánh giá có nhiều tiến bộ.

Trở lại màn ảnh với hình ảnh người chị cả thương em nhưng sống nội tâm, dồn nén cảm xúc, cô được kỳ vọng sẽ mang đến một vai diễn có chiều sâu. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, “chiếc quần jeans của cô giáo Quỳnh Kool” lại vô tình trở thành chi tiết được nhắc đến nhiều hơn cả nhân vật.

Phim Bước chân vào đời do Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Quỳnh Kool, Mạnh Trường, Huỳnh Anh... cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương…

Nội dung phim xoay quanh 3 chị em Thương, Trang và Minh sau biến cố gia đình, mỗi người một cách đối diện với đời sống khắc nghiệt nơi phố thị.