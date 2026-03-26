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Trailer bộ phim Ấn Độ “Vườn tình yêu” lấy cảm hứng từ quan họ Bắc Ninh

Bộ phim Bollywood lấy cảm hứng từ dân ca quan họ Việt Nam vừa giành giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Haryana lần thứ 8 tại Ấn Độ.
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