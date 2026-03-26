Phim Bollywood đầu tiên về quan họ Việt Nam đoạt giải quốc tế

Bộ phim Vườn tình yêu (Prem Ki Surdhara - Love Garden) tác phẩm do Ấn Độ sản xuất, lấy cảm hứng từ dân ca quan họ Việt Nam – vừa giành giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Haryana lần thứ 8 (HIFF), tổ chức tại thành phố Kurukshetra (Ấn Độ).

Đây được xem là cột mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên trong lịch sử hơn 80 năm của Bollywood, một bộ phim đưa văn hóa Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc truyền thống, trở thành chất liệu trung tâm của tác phẩm điện ảnh.

Ê-kíp phim "Vườn tình yêu" nhận giải thưởng Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Haryana lần thứ 8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm đặc biệt của Vườn tình yêu nằm ở việc khai thác dân ca quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2009. Không chỉ dừng ở yếu tố minh họa, quan họ trong phim được sử dụng như một “trục cảm xúc”, kết nối câu chuyện về tình yêu, ký ức và hành trình tìm về giá trị truyền thống.

Nội dung phim xoay quanh mối lương duyên giữa quan họ và một nghệ sĩ trẻ người Ấn Độ. Thông qua những giấc mơ và trải nghiệm mang tính biểu tượng, nhân vật chính dần khám phá và gắn kết với không gian văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc, Việt Nam.

Qua đó, bộ phim mở ra một cách tiếp cận mềm mại, dễ tiếp nhận đối với khán giả quốc tế về một loại hình nghệ thuật vốn gắn liền với đời sống cộng đồng Việt Nam.

Tác phẩm có sự tham gia cố vấn và diễn xuất của GS.TS danh dự, nghệ sĩ Chu Bảo Quế, người nhiều năm gắn bó với việc bảo tồn và truyền dạy quan họ.

Sự hiện diện của ông góp phần đảm bảo tính nguyên bản trong cách thể hiện làn điệu, lối hát đối đáp cũng như tinh thần văn hóa của loại hình nghệ thuật này khi được chuyển tải lên màn ảnh.

Trailer bộ phim Ấn Độ “Vườn tình yêu” lấy cảm hứng từ quan họ Bắc Ninh (Video: Nhà sản xuất phim).

Phát biểu tại lễ trao giải, nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho biết ông xúc động khi một di sản của Việt Nam được đón nhận tại một sự kiện điện ảnh quốc tế. Theo ông, giá trị lớn nhất không nằm ở giải thưởng mà ở việc quan họ, vốn quen thuộc trong không gian làng quê Bắc Ninh, nay có thể “sống động” trong một hình thức kể chuyện toàn cầu.

Đứng sau dự án là nhà sản xuất Biswaroop Roy Chowdhury, Tổng Biên tập Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ. Ông cho biết ý tưởng làm phim xuất phát từ những lần đến Việt Nam và bị cuốn hút bởi chiều sâu văn hóa cũng như âm nhạc truyền thống. Trong đó, Quan họ gây ấn tượng mạnh bởi tính cộng đồng và tinh thần kết nối con người.

Theo ê-kíp, bộ phim được xây dựng với nguyên tắc “tôn trọng văn hóa bản địa”, thể hiện qua việc giữ nguyên các làn điệu quan họ bằng tiếng Việt, đồng thời thực hiện nhiều cảnh quay tại Bắc Ninh - cái nôi của loại hình nghệ thuật này.

Ngay cả nhan đề phim cũng sử dụng tiếng Việt như một cách thể hiện sự tôn trọng nguồn cảm hứng.