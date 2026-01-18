Video
Trải nghiệm tô phở 260.000 đồng tại Bảo tàng Phở ở TPHCM

Vừa ra mắt, Bảo tàng Phở (TPHCM) đã gây chú ý, khiến nhiều người tò mò về tô phở giá 260.000 đồng được thiết kế riêng cho hành trình trải nghiệm tại đây.
