Video
video cùng chuyên mục

Trải nghiệm soundbar JBL Bar 500MK2: Phù hợp với ai?

JBL Bar 500MK2 cạnh tranh với một số sản phẩm như Soundbar Klipsch Cinema 800, Denon Home Soundbar 550.
Đọc thêm : Đánh giá JBL Bar 500MK2: Thiết kế gọn, kết nối đa dạng nhưng còn hạn chế