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Trải nghiệm “leo giữa trời” ở Trung Quốc thu hút du khách

Một tuyến leo núi dựng đứng trên vách đá, dài chưa tới 200m nhưng nằm ở độ cao hơn 1.300m, đang trở thành điểm đến gây chú ý tại Trung Quốc.
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