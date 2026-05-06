“Thang trời” treo lơ lửng ở Trương Gia Giới gây sốt mạng xã hội

Trải nghiệm “leo giữa trời” ở Trung Quốc thu hút du khách (Tổng hợp: Ái Vy).

Công trình này được gọi là Sky Ladder (thang trời Lăng Vân Thiên Thê), nằm trên núi Thất Tinh (Qixing Mountain), thuộc khu vực Trương Gia Giới (Zhangjiajie) ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo tờ China Daily, núi Thất Tinh cách trung tâm Trương Gia Giới khoảng 13km, có độ cao trung bình từ 1.300-1.500m so với mực nước biển.

Khu vực này sở hữu địa hình đá sa thạch dạng cột đặc trưng, tương tự cảnh quan nổi tiếng trong phim điện ảnh Avatar, nhưng vẫn còn tương đối hoang sơ, chưa bị khai thác du lịch quá mức.

Trong những năm gần đây, địa phương đã phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm, trong đó nổi bật là tuyến leo núi Sky Ladder, một dạng đường leo có gắn sẵn cáp và thang kim loại trên vách đá (được gọi là via ferrata).

Trang Travel Weekly Asia cho hay, Sky Ladder được thiết kế bám vào vách núi gần như thẳng đứng, với chiều dài khoảng 168m. Toàn bộ tuyến đường nằm ở độ cao hơn 1.300m, tạo cảm giác như đang leo giữa không trung.

Đây là một trong những tuyến via ferrata cao nhất Trung Quốc, bao gồm hệ thống thang sắt, cáp thép và các đoạn cầu treo, cho phép du khách vừa leo núi vừa đảm bảo an toàn.

Người tham gia bắt buộc phải đeo dây bảo hộ, móc vào hệ thống cáp cố định xuyên suốt hành trình. Thời gian hoàn thành toàn tuyến thường kéo dài từ 3 đến 4 tiếng, tùy theo thể lực và điều kiện thời tiết.

Hàng loạt video ghi lại hành trình leo “thang trời” lan truyền mạnh trên các nền tảng như TikTok và Douyin, thu hút hàng triệu lượt xem. Góc quay từ trên cao khiến nhiều người có cảm giác người leo đang “treo lơ lửng giữa trời”, không có điểm tựa.

Chính hiệu ứng hình ảnh này khiến không ít người hoài nghi về tính xác thực của công trình. Tuy nhiên, trên thực tế, tuyến leo đã được trang bị đầy đủ hệ thống bảo hộ và có hướng dẫn viên đi kèm.

Dù vậy, trải nghiệm này vẫn được đánh giá ở mức trung bình đến khó, đòi hỏi người tham gia có thể lực tốt và không sợ độ cao. Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa hoặc gió mạnh, hoạt động có thể bị hạn chế để đảm bảo an toàn.

Du khách muốn chinh phục “thang trời” thường phải dành khoảng nửa ngày cho toàn bộ hành trình. Theo các trang hướng dẫn du lịch, thời gian hoàn thành tuyến này, bao gồm cả đoạn Sky Ladder, dao động từ 2 đến 4 tiếng tùy thể lực và lượng khách.

Để đến được địa điểm này, du khách di chuyển tới trung tâm Trương Gia Giới, sau đó đi thêm khoảng 20-30 phút tới khu núi Thất Tinh. Từ chân núi, phần lớn hành trình bắt đầu bằng cáp treo lên cao, rồi tiếp tục đi bộ và leo theo tuyến cố định.

Theo các website du lịch địa phương, chi phí trọn gói cho trải nghiệm thường vào khoảng 780 tệ (hơn 3 triệu đồng), đã bao gồm vé vào, cáp treo, xe trung chuyển, thiết bị bảo hộ và hướng dẫn viên. Nếu tính thêm các chi phí riêng lẻ, tổng mức chi tiêu có thể lên đến 1.000 tệ mỗi người (khoảng 3,85 triệu đồng).

Về điều kiện tham gia, các đơn vị khai thác cho biết người chơi cần đảm bảo sức khỏe tốt, không mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp, có chiều cao tối thiểu khoảng 1,4m và thường nằm trong độ tuổi từ 12 đến 55.

Trong suốt hành trình, du khách phải đeo dây an toàn và móc vào hệ thống cáp thép cố định, có hướng dẫn viên đi kèm để kiểm soát rủi ro.

Ngoài ra, do nhiệt độ trên núi có thể thấp hơn 6-8 độ C so với dưới đất, du khách được khuyến cáo chuẩn bị trang phục gọn nhẹ, giày chống trượt và theo dõi điều kiện thời tiết, bởi mưa hoặc gió mạnh có thể khiến hoạt động bị tạm dừng.

Khác với các điểm tham quan đại trà tại Trương Gia Giới như Rừng quốc gia hay cầu kính Thiên Môn Sơn, Sky Ladder hướng tới nhóm du khách ưa mạo hiểm, tìm kiếm trải nghiệm chinh phục.

Việc phát triển các sản phẩm du lịch dạng này là một phần trong chiến lược đa dạng hóa trải nghiệm, thu hút du khách quay trở lại Trương Gia Giới, thay vì chỉ tham quan cảnh quan đơn thuần.

Ảnh: China Daily, CNN, Travel Weekly Asia