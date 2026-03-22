Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng giúp người dân thoát cảnh kẹt xe trên quốc lộ 51, tạo trải nghiệm hoàn toàn mới trên đường từ TPHCM về vùng biển Vũng Tàu.