Lùi thời gian thông xe tạm 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Trải nghiệm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

Ngày 29/3, Ban Quản lý dự án 85 có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về công tác triển khai và kế hoạch đưa vào khai thác tạm tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, đơn vị xin điều chỉnh lùi thời gian đưa vào khai thác tạm tuyến chính sang tháng 4.

Trước đó, theo kế hoạch, hơn 18km tuyến chính dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác tạm trước ngày 31/3.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án 85 hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc khiến nhiều hạng mục chưa hoàn thiện nên xin lùi thời hạn đưa vào khai thác tạm tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Vì vậy, đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 37km từ cao tốc TPHCM - Long Thành về Vũng Tàu và ngược lại vẫn chưa thể thông xe tạm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, đối với việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, theo nội dung làm việc giữa Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Cục Cảnh sát giao thông, hiện dự án mở rộng cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành đang triển khai thi công và phải hoàn thành trong năm 2026, nên cần thu hẹp, không sử dụng 2/4 làn xe qua trạm thu phí quốc lộ 51.

Việc phân luồng cho phương tiện đi từ quốc lộ 51 qua trạm thu phí này để vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi. Trong thời gian dự án Thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa đưa vào khai thác, chỉ có hướng kết nối từ quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn (tuyến đường ngang do tỉnh Đồng Nai quản lý) và đi trên đường gom để kết nối vào tuyến chính cao tốc tại khoảng Km16+275.

Hiện, Ban Quản lý dự án 85 đã điều chỉnh bổ sung phương án tổ chức giao thông theo hướng kết nối này.

Mặt khác, gần đây các nhà thầu gặp một số khó khăn (huy động nhân công, giá cả vật tư) dẫn đến tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại chậm. Trong đó, có một số hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã Phước Thái, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể, mặt đường hiện trạng đường Bưng Môn (kết nối cho phương tiện đi vào cao tốc từ quốc lộ 51 theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh) đã hư hỏng nặng, xuống cấp, nhiều vị trí “ổ gà, ổ voi", cần khắc phục để đảm bảo lưu thông an toàn.

Ban Quản lý dự án 85 đã phối hợp với địa phương, thống nhất và đang chỉ đạo nhà thầu tích cực triển khai thi công sửa chữa lớp móng đường, rải thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa; đồng thời bổ sung thi công đoạn tuyến kết nối từ đường Bưng Môn vào đường gom để vào cao tốc. Dự kiến các hạng mục này hoàn thành trước ngày 10/4.