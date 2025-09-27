Video
Trái Đất xoay quanh trục của nó và mất một ngày để hoàn thành một vòng xoay

Là một sinh vật trên Trái Đất, bạn đang lao đi trong vũ trụ với tốc độ hơn 100 km/giờ, nhưng bạn không hề cảm thấy điều đó, phải không nào.
