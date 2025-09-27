Vì sao Trái Đất luôn chuyển động nhưng chúng ta không cảm nhận được?

Ngay lúc này, bạn đang di chuyển trong vũ trụ với tốc độ đáng kinh ngạc. Là một trong số tất cả các sinh vật sống trên Trái Đất, bạn đang đồng hành cùng hành tinh của chúng ta trong chuyển động không ngừng.

Trái Đất quay quanh trục của nó như một con quay, hoàn thành một vòng trong 24 giờ với tốc độ khoảng 1.670 km/giờ tại đường xích đạo. Đồng thời, hành tinh của chúng ta cũng chuyển động quanh Mặt Trời, mất một năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo với tốc độ trung bình lên tới 107.000 km/h.

Trái Đất xoay liên tục khiến các ngôi sao nhìn như đang chuyển động (Ảnh: insidewink.).

Tốc độ này nhanh hơn bất kỳ phương tiện nào bạn từng đi. Vậy tại sao bạn không bị chóng mặt hay bay vào vũ trụ? Tại sao bạn thậm chí không cảm thấy Trái Đất đang chuyển động?

Chuyển động ổn định, không giật, không va chạm

Lý do chính là chuyển động của Trái Đất rất ổn định và mượt mà. Nó đã tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời với tốc độ gần như không đổi trong hàng tỷ năm, không hề có sự đột ngột hay dừng lại.

Mặc dù tốc độ có thay đổi một chút khi Trái Đất gần hoặc xa Mặt Trời hơn trên quỹ đạo hình bầu dục, nhưng những thay đổi này diễn ra từ từ và trơn tru đến mức chúng ta không thể cảm nhận được.

Trái Đất xoay quanh trục của nó và mất một ngày để hoàn thành một vòng xoay (Video: OkraJoe).

Giống như khi bạn ngồi trên một chiếc máy bay đang bay êm ái ở độ cao hành trình, bạn không cảm nhận được tốc độ vì mọi thứ bên trong máy bay đều chuyển động cùng tốc độ và hướng với bạn.

Tương tự, bạn, chiếc ghế của bạn, cây cối, tòa nhà, đại dương, mọi thứ đều đang chuyển động cùng với Trái Đất. Cơ thể bạn không thể nhận biết được sự khác biệt về chuyển động trừ khi Trái Đất đột nhiên tăng tốc, giảm tốc hoặc thay đổi hướng, điều may mắn là không xảy ra.

Trái Đất quay theo quỹ đạo hình bầu dục xung quanh Mặt Trời trong khi quay trên trục hơi nghiêng (ảnh: Getty Images Plus).

"Những chú kiến nhỏ trên quả bóng khổng lồ" và thiếu điểm mốc

Trái Đất quá khổng lồ, với đường kính gần 13.000 km tại đường xích đạo. Bất kỳ chuyển động nào cũng đều cảm thấy rất chậm và nhẹ nhàng đối với cơ thể nhỏ bé của chúng ta khi đứng trên bề mặt của nó, giống như một chú kiến bò trên một quả bóng rất lớn.

Một lý do khác là không có "điểm mốc" nào gần đó trong không gian để làm điểm tham chiếu. Khi lái xe trên đường cao tốc, cây cối, biển báo lướt qua giúp não bạn ghi nhận chuyển động. Nhưng trong không gian, các ngôi sao ở rất xa nên chúng dường như đứng yên, mặc dù chúng ta đang di chuyển so với chúng với tốc độ hàng nghìn km mỗi giờ.

May mắn thay, lực hấp dẫn của Trái Đất kéo mọi thứ trên bề mặt về phía tâm, giữ cho chúng ta an toàn trên mặt đất và không bị đẩy ra ngoài không gian dù đang di chuyển với tốc độ cao.

Những manh mối quan trọng cho thấy Trái đất đang chuyển động đến từ những thay đổi có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm (ảnh: Getty Images Plus).

Mặc dù không cảm nhận được, con người đã nhận ra chuyển động của Trái Đất từ lâu bằng cách quan sát bầu trời:

- Ngày và đêm: Mặt Trời dường như mọc và lặn vì Trái Đất tự quay quanh trục của nó một vòng trong mỗi 24 giờ.

- Các mùa: Trái Đất nghiêng trên trục quay của nó. Khi quay quanh Mặt Trời, độ nghiêng này khiến các khu vực khác nhau nhận được lượng ánh sáng Mặt Trời khác nhau, tạo ra các mùa.

- Chuyển động của sao: Vào ban đêm, các ngôi sao và chòm sao dường như di chuyển trên bầu trời khi Trái Đất quay. Vị trí của chúng cũng thay đổi theo mùa do góc nhìn của chúng ta về các ngôi sao thay đổi khi Trái Đất di chuyển trên quỹ đạo hàng năm quanh Mặt Trời.

Các vệ tinh và kính viễn vọng không gian đã xác nhận những suy luận của các nhà thiên văn học. Dù chúng ta không cảm nhận được và không thấy dấu hiệu rõ ràng nào lướt qua, bằng chứng về chuyển động của Trái Đất có ở khắp mọi nơi.

Hình lưỡi liềm của Trái Đất nhô lên trên đường chân trời của Mặt Trăng, bằng chứng về chuyển động của Trái Đất được nhìn thấy từ tàu vũ trụ Apollo 17 (ảnh: NASA).

Không chỉ riêng Trái Đất, Mặt Trời cũng tự quay và chuyển động quanh tâm Dải Ngân Hà với tốc độ hàng trăm nghìn dặm một giờ.

Thực tế, không có gì trong vũ trụ thực sự đứng yên. Mọi thứ đều chuyển động, từ các hành tinh, ngôi sao cho đến chính các thiên hà.