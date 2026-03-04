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TPHCM tổ chức lễ tòng quân, hơn 9.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, hơn 9.000 thanh niên tại TPHCM đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.
Đọc thêm : Hơn 9.000 thanh niên TPHCM hăng hái lên đường nhập ngũ