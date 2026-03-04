Hơn 9.000 thanh niên TPHCM hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, hàng nghìn thanh niên tại TPHCM đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ tiêu giao quân với tổng số 9.105 công dân, trong đó có 5 nữ tân binh.

Lễ giao, nhận quân được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Tại khu vực 1 (phường Đông Hoà), hơn 2.500 thanh niên từ 48 xã, phường đã tập trung, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Buổi lễ diễn ra trang trọng với nghi thức chào cờ, thắp lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân, tạo không khí hào hùng, phấn khởi.

Với hành trang đơn giản gồm balo, quần áo và giấy tờ tùy thân, các tân binh đều thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến.

Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi), tân binh tự nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, chia sẻ: "Em đã chuẩn bị kỹ tinh thần và sức khỏe để lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Sống trong môi trường quân đội bước đầu sẽ có nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng thích nghi và vượt qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, nhân dân và gia đình đã dành cho chúng em".

Nụ cười rạng rỡ của các thanh niên TPHCM trước giờ lên đường làm nhiệm vụ của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ trong lễ giao nhận quân năm 2026 tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thắp ngọn lửa truyền thống, biểu tượng cho tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến của tuổi trẻ.

Người thân của các tân binh cũng có mặt đông đủ, dõi theo buổi lễ từ phía ngoài khu tập trung, không giấu được niềm tự hào và sự xúc động.

Khoảng 8h15, các tân binh lần lượt bước qua cổng vinh quang, lên xe về các đơn vị.

Những cái vẫy tay, ánh mắt lưu luyến của người thân và các cặp đôi yêu nhau đã tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (58 tuổi, phường Gia Định) xúc động ôm tạm biệt con trai Nguyễn Thành Công. Bà chia sẻ: "Ước mơ của con trai tôi là trở thành một người lính nên khi nhận tin con lên đường nhập ngũ, gia đình rất ủng hộ và động viên con phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để trở thành một người lính cụ Hồ".

Tân binh Lê Nguyễn Hoàng Thanh (18 tuổi) bịn rịn ôm em gái 6 tuổi trước giờ chia tay. "Ở nhà hai anh em rất thân và hay chơi với nhau, khi hay tin anh trai lên đường nhập ngũ, em gái đã dặn phải thường xuyên liên lạc về gia đình", Hoàng Thanh kể.

Những cái ôm, nụ hôn vội vã của các cặp đôi yêu nhau trong giây phút chia tay đã khắc họa rõ nét sự bịn rịn, xúc động của ngày hội tòng quân.

Khoảng 8h45, đoàn xe chở các tân binh rời điểm giao nhận quân, mang theo niềm tin và hy vọng của gia đình, quê hương, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.