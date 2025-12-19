Video
TPHCM: Tiếng ồn vẫn vang dội từ sân pickleball

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, giữa trưa, tiếng bóng và tiếng la hét của người chơi vẫn vang dội trong sân pickleball trên đường Bàu Cát 9.
