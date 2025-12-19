Sân pickleball TPHCM gây ồn: Chủ sân nói đã chấn chỉnh, phường sẽ xác minh

Chủ sân pickleball thừa nhận còn bất cập

Một tuần sau loạt bài phản ánh của báo Dân trí về tiếng ồn từ các sân pickleball tại TPHCM thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến từ độc giả, phóng viên đã quay lại sân pickleball trên đường Bàu Cát 9 để ghi nhận thực tế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Tính, chủ sân pickleball này, cho biết bản thân chưa từng nhận được phản ánh nào từ người dân xung quanh liên quan đến vấn đề tiếng ồn.

“Người dân vẫn qua nhà tôi chơi bình thường, tôi chưa thấy ai phản ánh trực tiếp với tôi cả”, anh Tính nói.

Sân pickleball trên đường Bàu Cát 9 (Ảnh: Mộc Khải).

Trước thông tin phóng viên phản ánh về việc sân hoạt động sớm, đóng cửa muộn, người chơi tụ tập sau giờ đánh bóng gây ồn ào, anh Tính cho biết đã nắm được tình trạng này và có biện pháp chấn chỉnh.

“Về vấn đề chơi khuya, tôi đã nắm được và chấn chỉnh rồi. Hiện tại đúng 21h30 là tôi cho đóng cửa sân, không để tình trạng người chơi ở lại sân sau giờ đánh bóng nữa”, chủ sân khẳng định.

Liên quan đến phản ánh về tiếng ồn từ hoạt động chơi bóng, anh Tính cho rằng sân mới đi vào hoạt động nên còn nhiều vấn đề phát sinh. Anh chia sẻ bản thân đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tiếng ồn lan ra khu dân cư.

Sân có tường bao nhưng không kín, một số cửa và cửa sổ chỉ được che bằng bạt mỏng (Ảnh: Mộc Khải).

“Tôi đang cho triển khai lắp đặt hệ thống kính và các biện pháp ngăn che để hạn chế tối đa tiếng ồn thoát ra ngoài. Tôi cũng đang dọn dẹp, chấn chỉnh lại các vấn đề phát sinh vào ban đêm”, anh Tính nói. Chủ sân cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục này trong thời gian tới.

Tiếng ồn vẫn dồn dập giữa ban ngày

Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào khoảng 11h30 ngày 18/12, tại khu vực sân pickleball này, tiếng ồn từ hoạt động đánh bóng vẫn khá dồn dập.

Tại thời điểm ghi nhận, tiếng "póc póc" liên tục vang lên, kèm theo tiếng hò hét của người chơi vẫn lan ra khu vực dân cư xung quanh. Một số thời điểm, tiếng hô lớn của người chơi khi ghi điểm hoặc tranh bóng phá tan không gian vốn yên tĩnh vào buổi trưa.

Cửa sổ bao quanh sân không kín, khiến khả năng cách âm hạn chế (Ảnh: Mộc Khải).

Quan sát thực tế cho thấy, sân pickleball có tường bao nhưng không khép kín hoàn toàn. Nhiều khu vực có các cửa và cửa sổ thông ra đường để trống, chỉ được che bằng lưới và bạt mỏng khiến khả năng cách âm gần như không có.

Do đó, âm thanh từ sân bóng dễ dàng lan ra bên ngoài, tác động trực tiếp đến các hộ dân sinh sống đối diện và xung quanh.

Như Dân trí đã phản ánh trong bài viết trước, sân pickleball nói trên mở ra cách đây ít tháng. Sân hoạt động chưa lâu thì tiếng ồn đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, theo người dân, mức độ ảnh hưởng ngày càng rõ rệt khi lượng người chơi đông dần, thời gian hoạt động kéo dài hơn.

Một số hộ dân cho biết họ buộc phải đóng cửa sớm để giảm tiếng ồn, đặc biệt vào buổi tối. Dù vậy, khi được hỏi về việc có phản ánh trực tiếp với chủ sân hay chưa, nhiều người chỉ cười hoặc lắc đầu, nói “ngại đụng chạm”, cho rằng việc góp ý có thể phát sinh mâu thuẫn không đáng có trong khu dân cư.

Tiếng ồn từ sân pickleball vẫn vọng ra ngoài khá lớn (Video: Mộc Khải).

Ông T.N., chủ một tiệm cà phê võng nằm đối diện sân pickleball, cho biết cơ sở của ông chủ yếu phục vụ nhân viên khuân vác hàng hóa, tài xế ghé nghỉ ngơi ban ngày. Không gian yên tĩnh là yếu tố quan trọng để khách có thể chợp mắt, hồi sức trước khi tiếp tục công việc.

“Khách vô đây đa phần là người lao động, họ cần yên tĩnh để nghỉ. Nhưng tiếng bóng đập liên hồi, thêm tiếng la hét khiến nhiều người than phiền”, ông T.N. chia sẻ.

Ông nói thêm, bản thân rất bức xúc vì tiếng ồn từ sân bóng thời gian qua, nhưng cũng không biết phải giãi bày cùng ai. Theo người đàn ông này, dù hiểu pickleball là môn thể thao mới, thu hút đông người chơi, việc sân hoạt động giữa khu dân cư đông đúc vẫn khiến nhiều hộ xung quanh rơi vào thế khó.

“Tiếng ồn kéo dài từ sáng tới chiều, có hôm tới tối, chịu hoài không nổi. Đúng là thời gian qua việc người chơi ăn nhậu về đêm không còn nữa, nhưng tiếng ồn từ việc đánh bóng vẫn văng vẳng cả ngày. Tôi nghĩ chỉ khi toàn bộ sân bóng được lắp kính cách âm, vấn đề này mới được xử lý”, ông nói.

Chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh

Từ những ghi nhận thực tế và phản ánh trái chiều giữa người dân và chủ sân, phóng viên Dân trí đã liên hệ UBND phường Tân Bình để làm rõ công tác quản lý và hướng xử lý.

Chiều 18/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Hiếu - chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Tân Bình - cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa tiếp nhận phản ánh chính thức của người dân liên quan đến tiếng ồn từ sân pickleball trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, trên cơ sở thông tin do báo Dân trí cung cấp, UBND phường Tân Bình sẽ tiếp nhận nội dung phản ánh, đồng thời tiến hành xác minh thực tế để làm rõ các vấn đề liên quan. Sau khi có kết quả xác minh, đơn vị sẽ thông tin thêm.

Ghi nhận hôm 11/12, mới hơn 19h, nhiều nhà dân ở đối diện sân pickleball đã đóng kín cửa (Ảnh: Mộc Khải).

Pickleball là môn thể thao mới, phát triển nhanh, thu hút đông người tham gia. Tuy nhiên, khi các sân bãi được đặt ngay trong khu dân cư, vấn đề tiếng ồn lại ảnh hưởng không nhỏ đến những hộ dân xung quanh.

Nhiều người mong muốn, bên cạnh việc giới hạn giờ hoạt động, chủ sân cần có các biện pháp kỹ thuật hiệu quả hơn nhằm giảm tiếng ồn, bảo đảm hài hòa giữa hoạt động kinh doanh thể thao và quyền được sống trong môi trường yên tĩnh của cư dân.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin khi có kết quả xác minh, xử lý từ phía chính quyền địa phương.