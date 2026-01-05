Video
video cùng chuyên mục

TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng drone

Sáng 5/1, lần đầu tiên drone mang theo hàng hóa được bay thử tại TPHCM, mở ra khả năng giao hàng bằng đường không, góp phần giảm áp lực cho giao thông mặt đất.
