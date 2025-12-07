Video
TPHCM khánh thành hệ thống chiếu sáng kiến trúc các công trình

Cuối tháng 11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã khánh thành và đưa vào vận hành dự án chiếu sáng kiến trúc cho 6 công trình bảo tồn.
