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TPHCM đấu giá gần 7.000 xe vi phạm

Gần 7.000 xe vi phạm hành chính ở TPHCM sẽ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm bình quân khoảng 720.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.
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