Gần 7.000 xe máy vi phạm, tang vật bị tịch thu ở TPHCM sắp đưa ra đấu giá

Vừa qua, một công ty đấu giá thông báo bán đấu giá 12 lô tài sản là phương tiện các loại, trong đó có gần 7.000 mô tô hai bánh (xe máy). Số xe này là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM.

Trong đợt đấu giá này, có 12 lô tài sản với gần 7.000 xe máy. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại Bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30 (xã Nhà Bè, TPHCM), đây là một trong những bãi xe vi phạm lớn nhất TPHCM.

Theo đó, các lô tài sản được đưa ra đấu giá đều là phương tiện đã qua sử dụng, chủ yếu là xe máy vi phạm hành chính bị tịch thu, được bán đấu giá theo hình thức trọn lô.

Các phương tiện này được chất đống thành "núi" tại bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30.

Trong hơn 3.200 xe máy được đưa ra đấu giá tại bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30, nhiều xe vẫn còn biển số và số khung, số máy thuộc các thương hiệu như Honda, Yamaha...

Hồi đầu năm nay, 3 lô phương tiện, gồm hơn 24.000 xe máy là tang vật vi phạm ở TPHCM bị tịch thu đã được bán đấu giá thành công. Giá khởi điểm mỗi lô từ 3,3 đến 5,8 tỷ đồng, bình quân 470.000-560.000 đồng/xe.

Chỉ sau khoảng 30 phút đấu giá trực tuyến, cả 3 lô tài sản đã được bán thành công. Cụ thể, lô thứ nhất có giá trúng hơn 3,58 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 300 triệu đồng; lô thứ hai trúng đấu giá hơn 6,51 tỷ đồng, cao hơn gần 700 triệu đồng; lô thứ ba đạt hơn 4,36 tỷ đồng, cao hơn khoảng 400 triệu đồng so với giá ban đầu.

Tại kho tạm giữ tang vật trên đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận), lô tài sản hơn 1.200 xe máy cũng được đưa ra đấu giá trong đợt này.

Giá khởi điểm mỗi lô dao động từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tiền đặt trước 40-200 triệu đồng. Bình quân, giá mỗi xe phổ biến trong khoảng 720.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí vận chuyển, thuế GTGT (nếu có) và các chi phí liên quan; toàn bộ do người trúng đấu giá chi trả. Tài sản được bàn giao theo hiện trạng, phương tiện đã bị cắt khung làm 3 phần, hủy số khung, số máy dưới sự giám sát của chủ tài sản.

Người trúng đấu giá phải có kho bãi đủ điều kiện tập kết, đồng thời chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, nhân công và xử lý môi trường. Các lô tài sản được đấu giá trực tuyến trong ngày 31/3 theo phương thức trả giá lên, bán theo từng lô.

Theo giới chuyên môn, việc tổ chức bán đấu giá các phương tiện vi phạm hành chính là cần thiết nhằm thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình xử lý từ khi tạm giữ đến khi tịch thu, bán đấu giá thường kéo dài. Trong thời gian này, phần lớn phương tiện xuống cấp, hư hỏng nặng, dẫn đến giá trị thực tế giảm mạnh, gây lãng phí.