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TPHCM chi 100 tỷ đồng khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ

Sự cố sụt lún mặt đường ven kênh Tàu Hủ (phường Chánh Hưng, TPHCM) dự kiến mất khoảng 8 tháng để khắc phục.
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