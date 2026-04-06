Hiện trạng con đường trôi xuống kênh cần 100 tỷ đồng khắc phục ở TPHCM

TPHCM chi 100 tỷ đồng khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ

Sở Xây dựng TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM cấp khoảng 100 tỷ đồng để khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại bờ kè kênh Tàu Hủ, đoạn đường Ba Đình giáp công viên Hưng Phú (phường Chánh Hưng).

Sự cố sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại bờ kè kênh Tàu Hủ, đoạn đường Ba Đình giáp công viên Hưng Phú (phường Chánh Hưng) đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và giao thông khu vực. Vụ việc xảy ra vào ngày 18/1, khiến một phần đường Ba Đình, vỉa hè và kè bờ bị lún sụp dài khoảng 25m, rộng 16m, sâu hơn 3m. Đến ngày 2/2, khu vực này tiếp tục sạt thêm 8m về phía thượng lưu, với vết lún trên mặt đường và vỉa hè dài khoảng 12m, chỗ sâu nhất gần một mét.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng TPHCM, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố là do cát và vật liệu xâm nhập vào lòng cống D1800 dưới chân kè và cống D500 dưới hồ. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân chính gây "hở cống" cần được đánh giá toàn diện, bao gồm các yếu tố phức tạp như địa chất - thủy văn, dòng chảy, mực nước ngầm, địa tầng đất yếu, lún sụp trong quá trình khai thác, và ảnh hưởng của dư chấn động đất, chuyển dịch địa tầng.

Sở Xây dựng đề xuất thực hiện công trình khẩn cấp để rút ngắn thời gian xử lý, dự kiến khoảng 8 tháng. Việc kéo dài theo quy trình thông thường sẽ dẫn đến nguy cơ nước thải từ thượng nguồn ứ đọng hoặc tràn ra kênh rạch, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, sự cố kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông đường thủy, đường bộ và mỹ quan của công viên Hưng Phú, đường Ba Đình - những công trình mới được đưa vào khai thác cuối năm 2025.

Công tác khắc phục sẽ tuân thủ lộ trình kỹ thuật chặt chẽ, sử dụng thiết bị hiện đại để khảo sát và đưa ra giải pháp bền vững lâu dài. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã được giao phối hợp tư vấn thực hiện, với tổng thời gian dự kiến khoảng 8 tháng, bao gồm khảo sát, thiết kế và thi công.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, một phần công viên Hưng Phú hiện đã được rào chắn, đồng thời khu vực này cũng được đặt biển cấm, hạn chế phương tiện lưu thông. Điều này đã gây ra nhiều bất tiện cho người dân địa phương.

Anh Hải Triều (43 tuổi), một người dân sống gần khu vực, bày tỏ mong muốn khu vực này sớm được khắc phục để việc đi lại thuận tiện hơn, không còn cảnh phải vòng ra đường lớn. "Quan trọng hơn, công viên sẽ được trả lại vẻ thoáng đãng, mát mẻ vốn có để người dân sinh hoạt", anh Triều chia sẻ.

Vào buổi chiều, công viên Hưng Phú vốn là nơi tập trung đông đúc người dân đến đi dạo, tập thể dục, vui chơi. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sạt lở, một phần công viên bị rào chắn, không gian sinh hoạt chung bị thu hẹp đáng kể, gây ra không ít trở ngại. Nhiều người phải di chuyển sang khu vực khác hoặc chen chúc trong phần diện tích còn lại, không còn cảm giác thoáng đãng như trước.

Bà Nguyễn Thị Bích (60 tuổi) chia sẻ: "Tôi rất mong chờ khu vực này được khắc phục. Trước đây công viên rộng rãi, có nhiều máy tập cho người dân, còn bây giờ bị rào chắn thi công, cát bụi khá nhiều. Có nhiều hôm tôi phải đi bộ ra công viên xa hơn vì hết chỗ tập".

Đại diện phường Chánh Hưng cho biết, trong quá trình triển khai công tác khắc phục sự cố, UBND phường chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh vòng ngoài, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phối hợp hỗ trợ điều tiết giao thông. Đồng thời, đối với khu vực công viên lân cận, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, không để người dân tụ tập trong suốt thời gian xử lý sự cố.

Vị trí đường sạt lở xảy ra tại khu vực công viên Hưng Phú Ba Đình (Ảnh: GoogleMaps).