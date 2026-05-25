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Tottenham ở lại Ngoại hạng Anh sau chiến thắng Everton

Tottenham cũng vượt qua Everton với tỷ số 1-0, qua đó tự quyết định số phận và chính thức trụ hạng.
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