Tottenham ở lại Ngoại hạng Anh, West Ham nhận vé xuống hạng

Trước lượt trận hạ màn vào tối 24/5, West Ham đứng thứ 18, kém Tottenham hai điểm. Để nuôi hy vọng ở lại giải đấu, "Búa tạ" buộc phải đánh bại Leeds United, đồng thời chờ đợi Tottenham sẩy chân trên sân nhà trước Everton. Với lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, chỉ cần một điểm, Tottenham gần như chắc chắn sẽ trụ hạng.

West Ham đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Leeds. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài khi Tottenham cũng vượt qua Everton với tỷ số 1-0, qua đó tự quyết định số phận và chính thức trụ hạng.

West Ham xuống chơi ở Championship mùa sau (Ảnh: Getty).

Việc phải xuống chơi ở Championship khép lại hành trình 14 năm của West Ham tại Ngoại hạng Anh, đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này rời khỏi giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 2009.

Dù kết cục được định đoạt ở vòng đấu cuối, nguyên nhân dẫn tới thất bại của West Ham không nằm ở riêng trận đấu cuối mùa mà là hệ quả của cả hành trình kéo dài 38 vòng đấu. Đội bóng đã không thể thoát khỏi nhóm cuối bảng và rơi vào tình thế phải trông chờ kết quả từ các đối thủ cạnh tranh.

West Ham bổ nhiệm Nuno Espirito Santo vào tháng 9 sau khi sa thải Graham Potter vì màn khởi đầu đáng thất vọng. Dù đội bóng từng có giai đoạn cải thiện phong độ, việc liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã khiến họ phải trả giá đắt. Thành tích 10 chiến thắng, 9 trận hòa và 19 thất bại là không đủ để giúp West Ham thoát hiểm.

Ở giai đoạn cuối mùa giải, hy vọng trụ hạng của đội bóng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào kết quả của các trận đấu khác thay vì chính họ. Đây được xem là bước thụt lùi lớn với một đội bóng từng duy trì vị thế ở nhóm giữa bảng Ngoại hạng Anh và thường xuyên góp mặt tại các cúp châu Âu, thậm chí từng vô địch UEFA Europa Conference League năm 2023.

Việc xuống hạng cũng kéo theo nhiều thách thức cho West Ham, từ công tác chuyển nhượng, giữ chân các trụ cột cho đến việc xây dựng kế hoạch tài chính trong bối cảnh không còn thi đấu ở giải đấu cao nhất.

Joao Palhinha ghi bàn thắng duy nhất giúp Tottenham thắng Everton (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Tottenham cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi giữ được suất trụ hạng, sau thời gian dài đối mặt nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên sau 40 năm. Tuy nhiên, kết quả này khó có thể làm lu mờ một mùa giải đầy biến động và thất vọng của đội bóng thành London.

Người hâm mộ Tottenham giờ sẽ hướng sự chú ý tới tương lai dưới thời HLV Roberto De Zerbi, với hy vọng đội bóng sớm khép lại mùa giải bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương và những bất ổn.

Về phía West Ham, thử thách trước mắt là Championship cùng nhiệm vụ tái thiết lực lượng nhằm sớm tìm đường trở lại Ngoại hạng Anh. Mùa tới, họ sẽ góp mặt ở giải hạng Nhất Anh cùng Burnley và Wolves.