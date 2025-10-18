Video
video cùng chuyên mục

Top 22 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trình diễn áo tắm

Top 22 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 trình diễn áo tắm trong chung kết cuộc thi diễn ra tại Thái Lan, tối 18/10.
Đọc thêm : Người đẹp Kosovo ám chỉ kết quả Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có sự dàn xếp