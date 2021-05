Top 10 video trên Youtube được xem nhiều nhất mọi thời đại- See You Again

Chỉ mất 6 tháng, ca khúc này đã đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube. See You Again là ca khúc được Ca nhạc sĩ trẻ Charlie Puth viết để tưởng nhớ về Paul Walker, ngôi sao của loạt phim điện ảnh "Fast and Furious" qua đời trong một tai nạn xe hơi hồi tháng 11/2013.