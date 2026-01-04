Video
video cùng chuyên mục

Tổng thống Venezuela được đưa tới New York

Đoạn video do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được nhìn thấy mặc quần áo màu xám và được hơn 10 đặc vụ liên bang hộ tống tại New York.
Đọc thêm : Lời nói của Tổng thống Venezuela khi bị đưa tới nhà giam New York