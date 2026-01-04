Video
Tổng thống Venezuela được đưa tới Mỹ

Video được chia sẻ cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được lực lượng an ninh Mỹ hộ tống sau khi máy bay hạ cánh xuống New York.
