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Tổng thống Ukraine giới thiệu hầm trú ẩn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên hé lộ các căn phòng bên trong hầm trú ẩn ở thủ đô Kiev khi xung đột với Nga nổ ra.
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