Tổng thống Ukraine lần đầu hé lộ hầm trú ẩn thời chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên trong mạng lưới đường hầm ngầm dưới lòng đất (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu nhân dịp đánh dấu tròn 4 năm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên giới thiệu hầm trú ẩn bên dưới tòa nhà phủ tổng thống trên đường Bankova ở thủ đô Kiev và phòng làm việc của ông.

"Văn phòng này, căn phòng nhỏ này trong hầm trú ẩn trên đường Bankova - đây là nơi tôi đã có những cuộc trò chuyện đầu tiên với các nhà lãnh đạo thế giới khi chiến tranh bắt đầu”, ông Zelensky nói.

“Tại đây, tôi đã nói chuyện với ngài Tổng thống Biden, và chính tại đây tôi đã được nghe rằng: “Volodymyr, có một mối đe dọa, ông cần phải rời khỏi Ukraine khẩn cấp. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”. Và cũng ở đây tôi đã trả lời rằng tôi cần đạn dược, chứ không phải một chuyến đi", ông Zelensky nói thêm.

Trụ sở tổng thống Ukraine nằm trên đường Bankova, còn hầm trú ẩn dường như là một hầm chống bom khổng lồ thời Liên Xô được thiết kế để hỗ trợ chính phủ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine.

Hình ảnh từ video do Tổng thống Zelensky đăng tải cho thấy những hành lang dài và hẹp với trần nhà thấp và cong, những căn phòng nhỏ dành cho các nhánh khác nhau của chính phủ - phủ tổng thống, nội các bộ trưởng, quốc hội. Bên trong mỗi phòng, có khoảng 10 chiếc ghế, một màn hình TV và cờ Ukraine.

Những hàng dây cáp đen chạy dọc theo các bức tường, trong khi các đường ống dẫn khí lớn và hộp điện được gắn cố định trên trần nhà. Các biển báo màu xanh và vàng - màu sắc của quốc kỳ Ukraine - hướng dẫn mọi người đến các phòng khác nhau trong mê cung đường hầm.

Tổng thống Ukraine giới thiệu mạng lưới hầm trú ẩn (Nguồn: AP)

“Đây là nơi tập hợp đội ngũ của chúng tôi, chính phủ, sự phối hợp hàng ngày với quân đội, các cuộc điện thoại, việc tìm kiếm giải pháp - tất cả những gì cần thiết để Ukraine có thể vượt qua”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng làm “tất cả những gì” có thể để đảm bảo một nền hòa bình vững chắc và lâu dài.

“Ông Putin đã không đạt được mục tiêu của mình. Ông ấy không khuất phục được người dân Ukraine. Ông ấy không giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Chúng ta đã bảo vệ được Ukraine, và chúng ta sẽ làm mọi thứ để đạt được hòa bình và đảm bảo công lý”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video.

“Chúng ta muốn hòa bình. Một nền hòa bình mạnh mẽ, có giá trị và lâu dài”, ông Zelensky tuyên bố, nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận nào “không chỉ cần được ký kết, mà còn phải được người dân Ukraine chấp nhận”.

Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, gây ra cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, được Mỹ khởi động lại vào năm 2025, cho đến nay vẫn chưa thể chấm dứt cuộc chiến.

Nga, quốc gia kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine, đang thúc đẩy việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine, coi đây là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này, nói rằng họ sẽ không ký thỏa thuận nếu không có sự đảm bảo an ninh từ các đồng minh, bao gồm Mỹ, để ngăn chặn Nga hành động quân sự một lần nữa.

Trong những tháng gần đây, Moscow đã leo thang các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cắt nguồn cung cấp nhiệt và điện cho hàng triệu người dân Ukraine trong mùa đông.

Các đồng minh của Kiev đã áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Moscow, buộc Nga phải chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt sang các thị trường mới, đặc biệt ở châu Á.

Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, quân đội Nga trong những tháng gần đây vẫn tiến công chậm trên tiền tuyến, đặc biệt là ở vùng Donbass phía đông, khu vực mà Moscow muốn sáp nhập.