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Tổng thống Trump tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự Iran thiệt mạng

Tổng thống Trump tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự Iran thiệt mạng trong cuộc không kích dữ dội vào Tehran.
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