Lực lượng đặc nhiệm Mỹ huấn luyện chiến đấu.

Rộ tin Mỹ và Iran đấu súng dữ dội ở nơi phi công F-15 trú ẩn

CNN đưa tin, cả Mỹ và Iran đều cảnh báo cứng rắn, đe dọa sẽ giáng đòn "địa ngục" khi cuộc tìm kiếm phi công tiêm kích F-15 vẫn tiếp diễn.

Các quan chức quân sự Iran cảnh báo “cổng địa ngục” sẽ mở ra cho Mỹ và Israel nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tiếp tục, lặp lại lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ “giáng đòn địa ngục hoàn toàn” nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thứ hai, ngày 6/4.

Trong khi đó, theo các nguồn tin, quân đội Mỹ vẫn đang tìm kiếm thành viên phi hành đoàn thứ hai từ chiếc máy bay chiến đấu F-15 bị bắn rơi hôm 3/4.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 4/4 cho biết các bộ lạc của nước này được cho là đã bắn vào trực thăng Mỹ tham gia nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ. Tehran đã treo thưởng cho việc bắt giữ thành công phi công Mỹ mất tích.

Đài RT (Nga) đưa tin, tại khu vực máy bay F-15 bị bắn rơi tràn ngập người dân Iran truy lùng phi công Mỹ để săn tiền thưởng. Tình hình dường như ngày càng bất lợi cho chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công của Mỹ. Dù vậy, phi công vẫn còn cơ hội do có thiết bị liên lạc riêng giúp lực lượng Washington định vị, còn phía Tehran chỉ mò mẫm trong khi lãnh thổ quá rộng, nhiều đồi núi để ẩn nấp.

Đồng thời RT cũng đăng tải báo cáo và video chưa xác minh từ Tabz cho thấy dường như đã có cuộc đấu súng dữ dội giữa lực lượng Mỹ và Iran tại khu vực được cho là nơi phi công F-15 đang trú ẩn.

Những sự kiện đáng chú ý

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại tối hậu thư về eo biển Hormuz, cho Iran chưa đầy 48 giờ để đạt được một "thỏa thuận" hoặc mở lại tuyến đường này. Tehran tuyên bố chưa có thỏa thuận nào được ký kết, và lập trường của họ đang bị truyền thông phương Tây "xuyên tạc". Trong bối cảnh đó, sự leo thang trong khu vực tiếp tục diễn ra, một lần nữa ảnh hưởng không chỉ đến quân sự mà còn cả chuỗi cung ứng năng lượng và hậu cần.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 4/4.

Cường độ không kích vào Iran giảm đáng kể

Không quân Israel tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ Iran trong 24 giờ qua, nhưng cường độ đã giảm đáng kể. Tehran, Karaj và vùng Alborz vẫn đang bị tập kích, trong khi Mỹ tiến hành hoạt động độc lập, nhằm vào cơ sở hóa dầu ở Bandar-e-Mahshahr. Cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr không gây ảnh hưởng đến lò phản ứng, nhưng Tehran đã đáp trả bằng những lời đe dọa cứng rắn tới các quốc gia Vùng Vịnh.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 4/4.

Tổng thống Trump nói rằng nhiều lãnh đạo quân sự Iran đã thiệt mạng trong một "cuộc không kích quy mô lớn" ở Tehran và đăng tải một video cho thấy các vụ nổ, theo CNN. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể cuộc không kích này diễn ra khi nào và quan chức nào là nạn nhân.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đã tấn công các nhà máy hóa dầu của Iran, sau khi Tehran báo cáo rằng những cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều công ty hóa dầu trong nước.

Iran phản đòn nhằm vào Israel

Để trả đũa, Tehran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào miền Trung Israel. Thiệt hại chính được ghi nhận ở khu đô thị Gush Dan, bao gồm Tel Aviv, Ramat Gan và Bnei Brak. Một cuộc tấn công riêng biệt đã nhắm vào một khu công nghiệp ở Beersheba.

Trên mặt trận Li Băng, Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào miền Nam nước này và Beirut, bao gồm cả khu vực Ad-Dahiya. Đồng thời, giao tranh với lực lượng Hezbollah tiếp tục diễn ra ở khu vực biên giới, và chính nhóm này cũng báo cáo các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel, bao gồm cả căn cứ không quân Meron.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 4/4.

Người dân Li Băng phải di tản cho biết họ đang phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản khi tình trạng khẩn cấp nhân đạo lan rộng trong nước do các cuộc tấn công của Israel.

Trong bối cảnh này, căng thẳng giữa chính phủ Trung ương Israel và các chính quyền địa phương phía Bắc đang leo thang.

Cảnh sát Israel đã ngăn chặn một cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Tel Aviv, giải tán hàng trăm người biểu tình và bắt giữ ít nhất 17 người, CNN đưa tin.

Syria tạm thời đóng cửa cửa khẩu Masnaa trên biên giới Syria - Li Băng sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán trước các cuộc không kích đã được lên kế hoạch.

Tổn thất của Mỹ gia tăng

Tổn thất của không quân Mỹ đang ngày càng gia tăng. Việc một máy bay trực thăng CH-47F bị phá hủy ở Kuwait đã được xác nhận, và nhìn chung, kể từ đầu tháng 3, Mỹ đã mất ít nhất 12 máy bay và trực thăng, cũng như hơn 10 máy bay không người lái MQ-9.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ đang gây ra những ảnh hưởng dây chuyền trên thị trường tiêu dùng. Giá xăng trung bình của Mỹ đã tăng lên 4,10 USD/gallon, theo AAA.

Báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy sự gia tăng việc làm bất ngờ trong tháng trước. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng sức khỏe của thị trường lao động và nền kinh tế nói chung của đất nước phụ thuộc vào phạm vi và thời gian của cuộc chiến.

Căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt

Tại Iraq, Tehran đã tấn công khu phức hợp dầu khí của Công ty Dầu Basra ở Basra. Các cơ sở có sự tham gia của các nhà thầu Mỹ, bao gồm cả Halliburton, đã bị tập kích, khiến sản lượng ở phía Nam đất nước giảm mạnh và một phần nhân viên phải sơ tán.

Tại các quốc gia Vùng Vịnh, Tehran đang gia tăng áp lực lên Bahrain. Căn cứ không quân Min Salman, Manama và quận Sitra lại bị tấn công. Một số thiệt hại có thể do tên lửa đánh chặn của Mỹ mất điều khiển gây ra, làm tổn hại thêm hình ảnh của hệ thống phòng không.

Bản đồ các cuộc không kích của Iran vào Bahrain tính đến hết ngày 4/4.

Các vụ tấn công vào Kuwait đã được ghi nhận hôm 4/4, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu phức hợp dầu khí Shuwaikh, nơi đặt trụ sở Bộ Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC), sau một vụ tấn công bằng UAV, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin vào sáng sớm nay 5/4. Chưa có báo cáo về thương vong nhưng KPC cho biết các đội cứu hộ và chữa cháy đang nỗ lực dập lửa.

Cùng với đó, truyền thông nhà nước Kuwait, dẫn lời Bộ Tài chính, cho biết UAV đã đánh trúng một khu phức hợp văn phòng của các bộ chính phủ, gây thiệt hại vật chất đáng kể nhưng không có thương vong.

Lực lượng Houthi ngày càng nói nhiều về việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo - một nỗ lực nhằm phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb. Nếu được thực hiện, điều này sẽ ảnh hưởng đến các tuyến đường cung cấp dầu mỏ và thương mại toàn cầu, cũng như lưu lượng truy cập Internet giữa châu Á và châu Âu.

Trong khi đó, Syria thực tế đã không còn nằm trong logic quân sự của cuộc xung đột. Không quân Israel bình tĩnh đánh chặn tên lửa trong không phận của mình, trong khi chính quyền địa phương vẫn im lặng, cho thấy sự thiếu kiểm soát của họ đối với bầu trời.

Các cuộc thảo luận về khả năng viện trợ quân sự từ bên ngoài cho Tehran vẫn tiếp tục lan truyền trên các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết cụ thể nào.

Ấn Độ đã mua dầu từ Iran lần đầu tiên sau nhiều năm, Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên của nước này xác nhận, khi cuộc chiến đang diễn ra tiếp tục gây bất ổn cho thị trường năng lượng toàn cầu.